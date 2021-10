Bitcoin supera i 65.000 dollari, nuovo massimo di tutti i tempi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il prezzo del Bitcoin ce l’ha fatta. Dopo una lunga rincorsa, ha raggiunto un massimo storico di tutti i tempi, stabilendo un nuovo record assoluto sopra i 65.000 dollari. Ma cosa significa esattamente questo per la prima criptovaluta e per l’attuale ciclo di mercato? Il prezzo del Bitcoin stabilisce un nuovo record di ATH sopra i 65.000 dollari La criptovaluta numero uno per capitalizzazione di mercato ha appena stabilito un’altra importante pietra miliare e ha dimostrato al mercato finanziario che il ciclo toro non è ancora finito. Peraltro, fornisce anche un’altra chiara indicazione: che il “top” di aprile 2021 non era altro che un pullback di metà ciclo prima che la moneta raggiungesse il suo obiettivo di destinazione finale, che ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il prezzo delce l’ha fatta. Dopo una lunga rincorsa, ha raggiunto unstorico di, stabilendo unrecord assoluto sopra i 65.000. Ma cosa significa esattamente questo per la prima criptovaluta e per l’attuale ciclo di mercato? Il prezzo delstabilisce unrecord di ATH sopra i 65.000La criptovaluta numero uno per capitalizzazione di mercato ha appena stabilito un’altra importante pietra miliare e ha dimostrato al mercato finanziario che il ciclo toro non è ancora finito. Peraltro, fornisce anche un’altra chiara indicazione: che il “top” di aprile 2021 non era altro che un pullback di metà ciclo prima che la moneta raggiungesse il suo obiettivo di destinazione finale, che ...

