Australian Open 2021, Dan Andrews non fa sconti: “Nessun visto per i non vaccinati”. Djokovic potrebbe dare forfait (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La situazione è critica. In Australia le preoccupazioni sul Covid sono sempre in cima alla lista e non si vogliono fare sconti. L’approccio è quello della prevenzione attenta e rigorosa. E’ con questo spirito che si è espresso nelle sue ultime esternazioni pubbliche il premier dello Stato di Victoria, Dan Andrews. Non si prevedono deroghe alle regole per la vaccinazione contro il Covid-19 per i giocatori che parteciperanno agli Australian Open di gennaio e questa linea guida è stata sottolineata da Andrews. A tal proposito vengono in mente le recenti dichiarazioni del n.1 del mondo Novak Djokovic che, chiarendo il suo programma a conclusione del 2021, ha espresso non poche riserve circa il suo viaggio in Australia per le ristrettezze previste senza rivelare il suo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La situazione è critica. In Australia le preoccupazioni sul Covid sono sempre in cima alla lista e non si vogliono fare. L’approccio è quello della prevenzione attenta e rigorosa. E’ con questo spirito che si è espresso nelle sue ultime esternazioni pubbliche il premier dello Stato di Victoria, Dan. Non si prevedono deroghe alle regole per la vaccinazione contro il Covid-19 per i giocatori che parteciperanno aglidi gennaio e questa linea guida è stata sottolineata da. A tal proposito vengono in mente le recenti dichiarazioni del n.1 del mondo Novakche, chiarendo il suo programma a conclusione del, ha espresso non poche riserve circa il suo viaggio in Australia per le ristrettezze previste senza rivelare il suo ...

Advertising

fanpage : 'Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Non voglio partecipare a una guerra che stanno… - Agenzia_Ansa : 'Solo vaccinati agli Australian Open', Djokovic a rischio. Premier dello Stato di Victoria: 'Il virus non sa quanti… - WeAreTennisITA : Djokovic tornerà a Parigi ???? In una intervista ad un magazine serbo, il numero 1 ha rivelato la sua programmazione… - roberto_ave : RT @fanpage: 'Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Non voglio partecipare a una guerra che stanno fomentando… - Laura130535231 : RT @GuidoDeMartini: DJOKOVIC in forse agli Australian Open: «Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Troppe per… -