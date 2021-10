Adriatici torna libero: secondo il gip la misura cautelare ha perso di efficacia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da oggi Massimo Adriatici, l'ex assessore alla sicurezza di Voghera, non è più agli arresti domiciliari. torna libero quindi, era ai domiciliari del 20 luglio scorso quando uccise con un colpo di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da oggi Massimo, l'ex assessore alla sicurezza di Voghera, non è più agli arresti domiciliari.quindi, era ai domiciliari del 20 luglio scorso quando uccise con un colpo di ...

