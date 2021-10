Activision Blizzard: licenziate altre 20 persone per accuse di molestie (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Acausa dell’accesa polemica su Activision Blizzard e le accuse di molestie che alcuni dipendenti avrebbero commesso verso altri membri della compagnia, si prosegue ancora con i numerosi licenziamenti Attraverso un report del Financial Times, si è saputo nelle ultime ore che più di 20 membri della compagnia dietro Call of Duty avrebbero subito dei licenziamenti a causa dello scorretto comportamento volto verso altri colleghi sul posto di lavoro. Questa notizia arriva dopo i fatti svelati negli ultimi mesi riguardanti le accuse di molestie e discriminazione sessuale riportate da alcuni ex-membri Activision Blizzard. Inoltre, altre decine di persone hanno dovuto affrontare delle azioni disciplinari di “altro tipo”, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Acausa dell’accesa polemica sue lediche alcuni dipendenti avrebbero commesso verso altri membri della compagnia, si prosegue ancora con i numerosi licenziamenti Attraverso un report del Financial Times, si è saputo nelle ultime ore che più di 20 membri della compagnia dietro Call of Duty avrebbero subito dei licenziamenti a causa dello scorretto comportamento volto verso altri colleghi sul posto di lavoro. Questa notizia arriva dopo i fatti svelati negli ultimi mesi riguardanti ledie discriminazione sessuale riportate da alcuni ex-membri. Inoltre,decine dihanno dovuto affrontare delle azioni disciplinari di “altro tipo”, ...

