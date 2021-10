Trump fa causa alla commissione del 6 gennaio (Di martedì 19 ottobre 2021) L’ex presidente americano Donald Trump fa causa alla commissione che indaga sugli eventi del 6 gennaio. Trump vuole impedire il rilascio dei documenti della sua amministrazione dagli Archivi Nazionali. L’ex presidente afferma che l’indagine e incostituzionale e di una portata quasi illimitata. Trump fa causa alla commissione del Congresso? L’ex presidente americano Donald Trump ha Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021) L’ex presidente americano Donaldfache indaga sugli eventi del 6vuole impedire il rilascio dei documenti della sua amministrazione dagli Archivi Nazionali. L’ex presidente afferma che l’indagine e incostituzionale e di una portata quasi illimitata.fadel Congresso? L’ex presidente americano Donaldha

