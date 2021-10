Travelers in rally | utili trimestrali battono le attese

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Grande giornata perCompany, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,17%. A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati del terzo trimestre che si è chiuso consuperiori alle previsioni del mercato. Nel dettaglio, gliper azione hanno toccato 2,60 dollari contro l’EPS di 1,91 dollari stimato dal consensus. I ricavi sono stati pari a 8,15 miliardi di dollari a fronte degli 8,32 miliardi attesi dagli analisti. L’analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della compagnia di assicurazioni americana, che fa peggio del mercato di riferimento. Lo scenario tecnico diCompany mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 156,3 USD con area di resistenza individuata a ...

