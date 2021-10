Terremoto in Grecia, scossa magnitudo 6.1 a Karpatos (Di martedì 19 ottobre 2021) Un Terremoto di magnitudo 6.1 gradi della scala Richter ha colpito alle prime ore di oggi l’isola greca di Karpatos, nell’Egeo. L’istituto geodinamico di Atene ha localizzato l’epicentro della scossa a 128 chilometri dall’isola, l’ipocentro a 57,8 chilometri di profondità. Non si segnalano feriti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Undi6.1 gradi della scala Richter ha colpito alle prime ore di oggi l’isola greca di, nell’Egeo. L’istituto geodinamico di Atene ha localizzato l’epicentro dellaa 128 chilometri dall’isola, l’ipocentro a 57,8 chilometri di profondità. Non si segnalano feriti. L'articolo proviene da Italia Sera.

