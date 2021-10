Super Mario Bros. e One Piece insieme in questa iconica action figure da $ 440 (Di martedì 19 ottobre 2021) C'è un nuovo crossover che sta arrivando sotto forma di action figure: è l'azienda di giocattoli personalizzati Fat Lane Toys che ha realizzato una particolare action figure che catapulta Mario nei panni del pirata Gold Roger di One Piece. La statuetta è alta circa 25 centimetri e vede Mario vestito proprio con abiti da pirata. L'action figure include inoltre un'asta su cui è fissata l'iconica bandiera ed uno scrigno pieno di monete d'oro con in cima una pesca. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021) C'è un nuovo crossover che sta arrivando sotto forma di: è l'azienda di giocattoli personalizzati Fat Lane Toys che ha realizzato una particolareche catapultanei panni del pirata Gold Roger di One. La statuetta è alta circa 25 centimetri e vedevestito proprio con abiti da pirata. L'include inoltre un'asta su cui è fissata l'bandiera ed uno scrigno pieno di monete d'oro con in cima una pesca. Leggi altro...

