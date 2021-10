Silvia, studentessa senza Green Pass, i compagni di corso “Fa solo la vittima” (Di martedì 19 ottobre 2021) Una lettera al Rettore contro Silvia Ramella Pezza, la studentessa bolognese senza il Green Pass. A scriverla i suoi stessi compagni, quelli che fino a poco tempo fa seguivano le lezioni insieme a lei. Silvia Ramella Pezza ha una ventina d’anni e una colpa: voler continuare a seguire le lezioni universitarie in presenza. Lezioni per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 19 ottobre 2021) Una lettera al Rettore controRamella Pezza, labologneseil. A scriverla i suoi stessi, quelli che fino a poco tempo fa seguivano le lezioni insieme a lei.Ramella Pezza ha una ventina d’anni e una colpa: voler continuare a seguire le lezioni universitarie in pre. Lezioni per L'articolo proviene da Leggilo.org.

