Senatrice senza Green pass, il palazzo stringe le regole (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Green pass lo ha, ma non ha voluto esibirlo al momento di entrare in senato. Il personale di palazzo Madama era stato avvertito. Il blitz della Senatrice Bianca Laura Granato – insegnante di Cosenza, eletta con i 5 Stelle, con loro fino allo scorso febbraio, ora nella componente "l'Alternativa c'è" all'opposizione del governo Draghi, la foto di Alessandro Di Battista sui social – era in effetti assai annunciato. Così la commessa che se l'è trovata davanti, all'ingresso laterale del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

