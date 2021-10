Senato | votano anche i 18enni | Mattarella promulga la legge di revisione costituzionale

(Di martedì 19 ottobre 2021) Alle prossime elezioni politichei 18enne potranno votare per il. Oggi il presidente della Repubblica Sergiohato ladidell’art. 58 della Costituzione in materia di elettorato per l’elezione deldella Repubblica, che ora si abbassa di 7 anni. Fino ad oggi, infatti, per il voto alera necessario avere 25 anni, a differenza del voto per la Camera, per il quale bastava essere maggiorenni. Il bicameralismo perfetto delle due Camere da oggi convergenell’elettorato attivo. Il voto delnella seconda deliberazione, dopo quello della Camera, era arrivato lo scorso luglio. Ad inizio ottobre sono scaduti i termini di tre ...

In 11 Paesi 300 milioni di cittadine e cittadinigià dai 16 o 17 anni. In 16 altri Paesi si vota dai 19, 20 o 21 anni. I 25 anni necessari per eleggere ildel nostro Parlamento ...58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione deldella Repubblica'. Ilaveva approvato lo scorso luglio la riforma che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il ...Da oggi il Senato ha più elettori. Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di riforma costituzionale che prevede il voto ai 18enni per il Senato.Alle prossime elezioni politiche anche i 18enne potranno votare per il Senato. Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge di revisione costituzionale dell’art. 58 del ...