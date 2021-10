Salvini attacca Lamorgese in Aula: “Neanche in Cile manifestazioni con idranti a urne ancora aperte. Ministra si faccia aiutare” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Ma vi pare normale che ci sia stata una manifestazione di parte e di partito il sabato prima del voto a Roma e ci siano stati lacrimogeni e idranti lunedì con le urne aperte a Trieste? Ma Neanche in Cile, in Venezuela…“. Sono le parole usate dal leader della Lega, Matteo Salvini, durante il suo intervento il Senato dopo l’informativa della Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, sulle proteste No Green pass e sull’assalto alla sede della Cgil a Roma. “È una vergogna perché abbiamo parlato per 10 giorni di emergenza fascista, ma l’emergenza di questo paese è il lavoro. Se non riuscite a isolare 20 imbecilli che tutti conoscono per nome e cognome vuol dire che non sapete fare il vostro mestiere. Non sono sbarcati da Marte…” L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) “Ma vi pare normale che ci sia stata una manifestazione di parte e di partito il sabato prima del voto a Roma e ci siano stati lacrimogeni elunedì con lea Trieste? Main, in Venezuela…“. Sono le parole usate dal leader della Lega, Matteo, durante il suo intervento il Senato dopo l’informativa delladell’Interno, Luciana, sulle proteste No Green pass e sull’assalto alla sede della Cgil a Roma. “È una vergogna perché abbiamo parlato per 10 giorni di emergenza fascista, ma l’emergenza di questo paese è il lavoro. Se non riuscite a isolare 20 imbecilli che tutti conoscono per nome e cognome vuol dire che non sapete fare il vostro mestiere. Non sono sbarcati da Marte…” L'articolo proviene da Il ...

