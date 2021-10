Pattinaggio artistico: a Las Vegas Daniel Grassl apre la stagione di ISU Grand Prix (Di martedì 19 ottobre 2021) Dagli Stati Uniti alla Cina. La stagione di Pattinaggio artistico entra nel vivo con la prima tappa di Isu Grand Prix che si disputerà a Las Vegas e per l’occasione scende sul ghiaccio anche l’Italia con uno dei suoi talenti più cristallini. A 19 anni, Daniel Grassl (Fiamme Oro) fa il suo debutto nel circuito mondiale senior, lui che già può vantare un palmares importante tra il bronzo ai Mondiali Junior del 2019 e il 4° posto agli Europei del 2020. Dopo gli exploit in ambito italiano, dove è campione tricolore da tre anni a questa parte, l’allievo di Lorenzo Magri è pronto ad una nuova sfida sulla scena internazionale. Per lui ambizioni importanti contro avversari formidabili: dal campione mondiale in carica, l’americano Nathan Chen, a Vincent ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Dagli Stati Uniti alla Cina. Ladientra nel vivo con la prima tappa di Isuche si disputerà a Lase per l’occasione scende sul ghiaccio anche l’Italia con uno dei suoi talenti più cristallini. A 19 anni,(Fiamme Oro) fa il suo debutto nel circuito mondiale senior, lui che già può vantare un palmares importante tra il bronzo ai Mondiali Junior del 2019 e il 4° posto agli Europei del 2020. Dopo gli exploit in ambito italiano, dove è campione tricolore da tre anni a questa parte, l’allievo di Lorenzo Magri è pronto ad una nuova sfida sulla scena internazionale. Per lui ambizioni importanti contro avversari formidabili: dal campione mondiale in carica, l’americano Nathan Chen, a Vincent ...

Advertising

sportface2016 : #Pattinaggioartistico: a #LasVegas Daniel #Grassl inaugura la stagione di #IsuGrandPrix - gaetanocosentin : @YahooNewsTopics Il pattinaggio artistico e' una disciplina meravigliosa ! - zazoomblog : Pattinaggio artistico Skate America 2021: programma orari tv streaming. Il calendario completo - #Pattinaggio… - minyvonnee : @sunshinelixie97 Cavolo come mi dispiaceee io dovetti smettere non per colpa mia purtroppo pattinaggio artistico an… - wolvespath : Visto che devo sempre question ogni mia decisione: considerando che non seguo molto il pattinaggio artistico, ma ch… -