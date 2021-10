Pagelle Inter Sheriff | Dzeko monumentale | Vidal si riaccende – VOTI

(Di martedì 19 ottobre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo D della Champions League 2021/22:Tiraspol Ledei protagonisti del match traTiraspol, valido per la 3ª giornata del gruppo D della Champions League 2021/2022. TOP:FLOP: Dumfries(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 6,5, Dimarco 6 (53? Bastoni 6); Dumfries 5,5, Barella 6,5, Brozovic 6 (84? Sensi SV),7 (75? Gagliardini SV), Perisic 6,5 (84? Kolarov SV);7 (75? Sanchez SV), Lautaro 6.(4-2-3-1): Celeadnic 5; Costanza 6, Arboleda 5,5, Dulanto 6, Cristiano 6; Addo 5,5, Thill ...

Sabry__Sabrina : RT @news24_inter: Le nostre pagelle di #InterSheriff - news24_inter : Le nostre pagelle di #InterSheriff - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle dell'Inter - Dzeko e Vidal da standing ovation. Lautaro e Dumfries i meno brillanti - calciomercatoit : ??Siete d'accordo con le pagelle di #InterSheriff? - TuttoMercatoWeb : Le pagelle dell'Inter - Dzeko e Vidal da standing ovation. Lautaro e Dumfries i meno brillanti

All'intervallo decide la rete di Dzeko Denzel Dumfries in azione ©Getty ImagesEdin Dzeko e il pubblico di San Siro trascinano l'nel primo tempo del match - 'vitale' per il destino in Champions ... Inter-Sheriff Tiraspol: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la Champions League 2021/2022 ... Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Sheriff Tiraspol, match di San Siro valevole per la fase a gironi di Champions League ...