Munich Re raddoppia utile trimestrale nonostante maltempo in USA e Germania

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –Re, colosso tedesco della riassicurazione, ha registrato profitti per circa 400 milioni di euro nel terzo trimestre 2021, rispetto ai 199 milioni di euro dell’anno precedente alla perdita di 10 milioni di euro attesa dagli analisti. Il risultato è stato raggiuntola società abbia dovuto fronteggiare perdite elevate dovute a catastrofi naturali. La società tedesca stima che la tempesta Bernd, che ha portato a inondazioni ine nei Paesi limitrofi, costerà circa 0,6 miliardi di euro, mentre l’uragano Ida negli Stati Uniti ha causato perdite per circa 1,2 miliardi di euro.Re ha ottenuto nei primi nove mesi un risultato netto di circa 2,1 miliardi di euro, mentre per l’intero anno prevede di raggiungere il suo obiettivo di profitto complessivo di 2,8 miliardi di euro.