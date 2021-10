Milan | Inter e i soldi dalla Champions | le mosse per il futuro

Advertising

GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #19ottobre: 'Inter e Milan: Euro o mai più', 'Arbitri e Var, una disfatta'… - capuanogio : ?? Atangana (procuratore di #Kessie) ha offerto il centrocampista, in scadenza con il #Milan, all'#Inter ma la poli… - RaffaeleNasti8 : @Federico_1927 @capuanogio Scarsissimo...segna solo alle piccole....farebbe la riserva al Milan Inter e Juve Lazio… - emmeesse28 : Inter e Milan in contemporanea so già chi guardare - Spizzichino98 : @milan_corner Quindi oggi l'inter twitter ci insegna che comprare una società sana<società piena di debiti, il moti… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

La Gazzetta dello Sport

Proviamo a semplificare: se passa l'(o il) e la rivale resta a casa, in cassa entrano ancora più soldi perché l'Uefa divide tra i club italiani superstiti i proventi assicurati dai ...ECCO GLI INVIATI - Questo il gruppo di inviati del nostro sito sui 10 campi di Serie A: Salis per Spezia - Salernitana, Marcangeli e Guarro per Lazio -, Longo per- Verona, Cinus per ...La situazione del Milan è più lineare, perché il rosso è piu contenuto ... anche perché sulla sfondo c’è la concorrenza delle solite: cioè Inter e Juventus. Ma non è meno sentita l’esigenza di ...La Gazzetta dello Sport affida alla penna di Luigi Garlando la presentazione della serata di Champions con Inter e Milan in campo. "Ghe sem, dicono i milanesi. Ci siamo. Questa è la notte di Milano. P ...