LIVE – Pescara-Modena | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la decima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 19 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA AGGIORNA LAOre 21:00 SportFace.

Advertising

TuttoASRoma : LIVE PRIMAVERA • PESCARA-ROMA 0-3 (FPT)(TABELLINO) - siamo_la_Roma : ?? #PescaraRoma 0-3 ?? Gara a senso unico: arriva il tris di #Felix ?? LIVE #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #PescaraRoma 0-2 ?? Il raddoppio è opera di #Felix ?? LIVE #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #PescaraRoma 0-1 ?? Giallorossi in vantaggio con #Persson ?? LIVE #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? Si parte! ?? Inizia #PescaraRoma ?? Segui la cronaca del match - LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Pescara

Sportface.it

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: CHAMPIONS LEAGUE 18.45 Brugge - Manchester ...- Liverpool PSG - Lipsia Ajax - Borussia Dortmund SERIE C 14.30 Viterbese - Siena 21.00- ......45 Unione Venezia - Fiorentina Italia > Serie C Girone A 2021/2022 21:00 Renate - Pro Vercelli Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2021/2022 15:00- Roma Lituania > A Lyga 2021 16:00 FK ...Anche il Pescara si gioca molto, moltissimo, nello scontro al vertice di questa sera. Gli abruzzessi hanno vinto ma non convinto nel successo interno con la Fermana di sabato e sono alla ricerca, come ...Serie C girone B, si gioca la decima giornata. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Pescara-Modena in diretta tv e streaming ...