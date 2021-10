Lamorgese riferisce al Parlamento sugli incidenti delle manifestazioni no pass e l’assalto alla Cgil (collegamento streaming) (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA – Il ministro Lamorgese riferisce alla Camera e al Senato sugli incidenti nelle varie manifestazioni no pass nelle principali città e sull’assalto alla Cgil a Roma. Ecco il collegamento streaming diretto con la Camera dei Deputati: L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA – Il ministroCamera e al Senatonelle varienonelle principali città e sula Roma. Ecco ildiretto con la Camera dei Deputati: L'articolo proviene da Firenze Post.

dicarlovale : In questo momento #lamorgese riferisce in parlamento sui fatti del 9 ottobre, in un discorso palesemente scritto da altri. #nogreenpass - Anto202016 : RT @sabrimaggioni: #Lamorgese riferisce in Aula sull'assalto alla Cgil e sugli scontri di Milano e Trieste Vediamo un po’ cosa le avrà scr… - MenegazziMarina : RT @sabrimaggioni: #Lamorgese riferisce in Aula sull'assalto alla Cgil e sugli scontri di Milano e Trieste Vediamo un po’ cosa le avrà scr… - tfnews_t : #Lamorgese riferisce in Aula sull’assalto alla #Cgil - leone150872 : RT @sabrimaggioni: #Lamorgese riferisce in Aula sull'assalto alla Cgil e sugli scontri di Milano e Trieste Vediamo un po’ cosa le avrà scr… -