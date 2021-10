Lamorgese: brutta, sporca e cattiva. Ma non si deve dimettere (Di martedì 19 ottobre 2021) Se le parole hanno un senso e, dunque, se quello che è accaduto rivela “approssimazione, sciatteria e inadeguatezza” da parte del ministro Lamorgese, se il ministro non ha capito” ed ”è grave” o se invece “ha capito e tollerato” ed ”è ancora più grave”, se “si è permesso a quel cretino che non può andare neanche allo stadio” (guai a pronunciare la parola fascista, ndr) “di stare a piazza del Popolo”, se è inadeguato anche l’intervento in Aula del ministro, “scritto da solerti funzionari” ma senza un minimo di assunzione di “responsabilità politiche”, se c’è un clima di doppia morale per cui “se ci fossi stato al Viminale” la sinistra si sarebbe indignata (e onestamente questo è vero, ndr), se, gran finale, neanche in Cile a urne aperte “si usano gli idranti contro la folla urne aperte”, se tutto questo è vero, la logica conseguenza del ragionamento porterebbe alla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Se le parole hanno un senso e, dunque, se quello che è accaduto rivela “approssimazione, sciatteria e inadeguatezza” da parte del ministro, se il ministro non ha capito” ed ”è grave” o se invece “ha capito e tollerato” ed ”è ancora più grave”, se “si è permesso a quel cretino che non può andare neanche allo stadio” (guai a pronunciare la parola fascista, ndr) “di stare a piazza del Popolo”, se è inadeguato anche l’intervento in Aula del ministro, “scritto da solerti funzionari” ma senza un minimo di assunzione di “responsabilità politiche”, se c’è un clima di doppia morale per cui “se ci fossi stato al Viminale” la sinistra si sarebbe indignata (e onestamente questo è vero, ndr), se, gran finale, neanche in Cile a urne aperte “si usano gli idranti contro la folla urne aperte”, se tutto questo è vero, la logica conseguenza del ragionamento porterebbe alla ...

