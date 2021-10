La zanzara coreana sbarca in Lombardia: lo studio Unimi. “Resistente al freddo, forse è arrivata dall’aeroporto di Bergamo” (Di martedì 19 ottobre 2021) Non solo la zanzara tigre e quella giapponese. A Milano ora arriva anche la zanzara coreana, che con la sua resistenza al freddo promette di tormentare i cittadini perfino d’inverno. Lo rivela una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Milano, che spiega come la specie di insetto originaria della Corea e di altri Paesi orientali sia ormai largamente diffusa in tutta la Lombardia e minacci di estendersi ad altre regioni. L’aedes koreicus – questo il nome scientifico dell’animale – è endemica in Giappone, nel nord della Cina, in Corea del Sud e in alcune zone della Russia. Si caratterizza per la capacità di sopravvivere alle basse temperature, una proprietà che le permette di rimanere attiva anche nelle altre stagioni dell’anno e non solo d’estate, come invece accade alle sue ben più note ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Non solo latigre e quella giapponese. A Milano ora arriva anche la, che con la sua resistenza alpromette di tormentare i cittadini perfino d’inverno. Lo rivela una ricerca condotta dall’Università degli Studi di Milano, che spiega come la specie di insetto originaria della Corea e di altri Paesi orientali sia ormai largamente diffusa in tutta lae minacci di estendersi ad altre regioni. L’aedes koreicus – questo il nome scientifico dell’animale – è endemica in Giappone, nel nord della Cina, in Corea del Sud e in alcune zone della Russia. Si caratterizza per la capacità di sopravvivere alle basse temperature, una proprietà che le permette di rimanere attiva anche nelle altre stagioni dell’anno e non solo d’estate, come invece accade alle sue ben più note ...

Advertising

Corriere : La zanzara coreana (sbarcata a Orio al Serio) sopravvive al freddo e ora invade la Lomb... - SkyTG24 : In Lombardia è arrivata la zanzara coreana che resiste al freddo - zazoomblog : La zanzara coreana è arrivata in Lombardia: un insetto che resiste anche al freddo - #zanzara #coreana #arrivata - GiannettiMarco : RT @qn_giorno: La zanzara coreana è arrivata in #Lombardia: un insetto che resiste anche al freddo - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: La zanzara coreana sbarca in Lombardia: lo studio Unimi. “Resistente al freddo, forse è arrivata dall’aeroporto di Ber… -