Juve - Zenit, possibile turnover di Allegri. Chance per McKennie e Kulusevski? (Di martedì 19 ottobre 2021) Terza gara valida per la fase a gironi della Champions, e la Juve corre per il tris, dopo le vittorie con Malmoe e Chelsea. In palio c'è una quasi qualificazione, ma anche un altro tassello della ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Terza gara valida per la fase a gironi della Champions, e lacorre per il tris, dopo le vittorie con Malmoe e Chelsea. In palio c'è una quasi qualificazione, ma anche un altro tassello della ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - GiovaAlbanese : ?? Vigilia #ZenitJuve #UCL ?? 11.15 Allenamento #Juve ??? 12.00 Conferenza #Zenit ??? 12.30 Allenamento #Zenit ?? 13.45 Conferenza #Allegri - zanpaqu07 : RT @JuventusTV: ?? ?????????????? ?????????????? Alle 13.45 parlano in conferenza stampa Mister Allegri e @13Szczesny13 ?? LIVE, qui ? - tuttosport : #Zenit-#Juve, la #probabileformazione di Allegri -