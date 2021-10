Inter, i convocati di Inzaghi per lo Sheriff: out Calhanoglu, c’è Sensi (Di martedì 19 ottobre 2021) Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera contro lo Sheriff. Non sarà disponibile Calhanoglu alle prese con un problema alla caviglia. C’è invece Stefano Sensi che ha recuperato dopo un mese di stop. Ecco l’elenco completo: Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu. Difensori: De Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni. Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Vidal, Barella, Brozovic. Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Simoneha diramato la lista deiper il match di questa sera contro lo. Non sarà disponibilealle prese con un problema alla caviglia. C’è invece Stefanoche ha recuperato dopo un mese di stop. Ecco l’elenco completo: Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu. Difensori: De Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni. Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino,, Perisic, Vidal, Barella, Brozovic. Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

