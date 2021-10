Il diritto di non essere campioni (Di martedì 19 ottobre 2021) Allenamenti di due ore per tre pomeriggi alla settimana. Sotto gara, prove anche al sabato. A sei anni. Benvenuti nella fabbrica dei baby campioni, dove l'approccio allo sport ha poco di amatoriale e ingrana subito la quinta Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 ottobre 2021) Allenamenti di due ore per tre pomeriggi alla settimana. Sotto gara, prove anche al sabato. A sei anni. Benvenuti nella fabbrica dei baby, dove l'approccio allo sport ha poco di amatoriale e ingrana subito la quinta

Advertising

ignaziocorrao : Non capisco perché la #polizia abbia dovuto utilizzare gli #idranti per disperdere i #lavoratori e manifestanti pac… - GiovanniToti : La maggior parte degli italiani chiamati alle urne per il #ballottaggio non sta andando a votare. Ma verrà governat… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - LobbaLuisa : RT @MassimoCaliari: Mi dissocio totalmente dal Governo Draghi, che con l'azione di oggi ha perso ogni legittimazione democratica Un governo… - Aurora05105792 : RT @Leonard14___: Il governo italiano è stato denunciato formalmente all'ONU per la repressione in atto a Trieste contro persone pacifiche… -