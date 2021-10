Il centrosinistra deve sfruttare la vittoria per chiudere la stagione del bipopulismo, scrive Calenda (Di martedì 19 ottobre 2021) La sconfitta di sovranisti e populisti risulterà vana se il Partito democratico continuerà a dare ossigeno ai Cinquestelle e a non capire che la frattura oggi è tra elettorato responsabile, democratico ed europeista e chi cavalca disagio e paure. A destra e a sinistra. Lo ha scritto Carlo Calenda via Twitter, in risposta alle dichiarazioni post vittoria elettorale del centrosinistra alle elezioni amministrative. Il successo dei sindaci del Partito democratico – e dei suoi alleati – alle urne è innegabile, lo si vede soprattutto dal 5-0 delle grandi città. Ieri il segretario dem Enrico Letta ha esultato dal Nazareno dicendo: «Sono convinto che il ruolo del Partito democratico è quello di partito guida e federatore», e ha ribadito la necessità di creare un campo largo «mettendo tutto insieme, da Conte a Calenda». Una ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 ottobre 2021) La sconfitta di sovranisti e populisti risulterà vana se il Partito democratico continuerà a dare ossigeno ai Cinquestelle e a non capire che la frattura oggi è tra elettorato responsabile, democratico ed europeista e chi cavalca disagio e paure. A destra e a sinistra. Lo ha scritto Carlovia Twitter, in risposta alle dichiarazioni postelettorale delalle elezioni amministrative. Il successo dei sindaci del Partito democratico – e dei suoi alleati – alle urne è innegabile, lo si vede soprattutto dal 5-0 delle grandi città. Ieri il segretario dem Enrico Letta ha esultato dal Nazareno dicendo: «Sono convinto che il ruolo del Partito democratico è quello di partito guida e federatore», e ha ribadito la necessità di creare un campo largo «mettendo tutto insieme, da Conte a». Una ...

