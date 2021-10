"Ecco perché Mattarella vuole Draghi al Quirinale": il segreto (svelato) del presidente, ora si capisce tutto... (Di martedì 19 ottobre 2021) Sergio Mattarella sta predisponendo una successione discreta e ordinata per il Quirinale. Che non abbia voglia di entrare nel tunnel della rielezione lo si sa già da tempo - altro discorso è se alla fine il quadro politico dovesse costringerlo a continuare nel suo servizio alla Patria - così come è noto che il prescelto, nello schema che gli è caro e congeniale, dovrebbe essere Mario Draghi. Va da sé che il presidente della Repubblica è lontanissimo da qualsiasi tentazione di esondare dalle prerogative che il proprio ruolo gli assegna, compresa la cosiddetta moral suasion in virtù della quale il predecessore Giorgio Napolitano ha gestito da protagonista indiscusso una delle più acute crisi istituzionali repubblicane. Cionondimeno, bisogna ricordarsi che nel suo settennato Mattarella ha dovuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Sergiosta predisponendo una successione discreta e ordinata per il. Che non abbia voglia di entrare nel tunnel della rielezione lo si sa già da tempo - altro discorso è se alla fine il quadro politico dovesse costringerlo a continuare nel suo servizio alla Patria - così come è noto che il prescelto, nello schema che gli è caro e congeniale, dovrebbe essere Mario. Va da sé che ildella Repubblica è lontanissimo da qualsiasi tentazione di esondare dalle prerogative che il proprio ruolo gli assegna, compresa la cosiddetta moral suasion in virtù della quale il predecessore Giorgio Napolitano ha gestito da protagonista indiscusso una delle più acute crisi istituzionali repubblicane. Cionondimeno, bisogna ricordarsi che nel suo settennatoha dovuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Covid, la meta dell'immunità di gregge è vicina. Ecco perché l'Italia sta meglio degli altri Perché? 'I contagi in Italia sono sottostimati. Credo che in realtà gli attualmente positivi siano il triplo di quelli ufficiali. In Gran Bretagna si usano anche i tamponi fai - da - te, in alcuni ...

Gualtieri, chi è il nuovo sindaco di Roma: studio e sobrietà, lo stile di Bruxelles Ecco, c'è un problema di rappresentanza che a Gualtieri è chiarissimo. 'Fin dai tempi del liceo', ...una nuova progettualità in materia urbanistica e una rinvigorita capacità amministrativa perché ...

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti riappaiono insieme dopo anni Ecco perch Gossip News ?