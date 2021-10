Digitale terrestre | da domani si cambia | alcuni canali non saranno più visibili

(Di martedì 19 ottobre 2021) Per Mediaset invece di TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV. La nuova road map suddivide lo Switch - Off sul territorio nazionale in quattro macroaree ...

Ultime Notizie dalla rete : Digitale terrestre

... e per tantissimi italiani questa data coinciderà con un grande problema: sono ancora troppi, infatti, i televisori che non saranno in grado di trasmettere il nuovo segnale. ...Entro il 2023 tutti i canali si spegneranno e saranno sostituiti dal nuovo. Si possono fare dei semplici test per verificare la compatibilità degli apparecchi e sono previsti due ...Il 20 ottobre è ormai alle porte, e per tantissimi italiani questa data coinciderà con un grande problema: sono ancora troppi, infatti, i televisori che non saranno in grado di trasmettere il nuovo ...Come ogni martedì, torna l’appuntamento settimanale con ControTech, la rubrica HDblog dissacrante e polemica sulla tecnologia. Questa settimana il nostro sguardo pungente si rivolgerà all' evento Appl ...