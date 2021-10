Delivery Hero acquisisce quota di minoranza in startup di consegne rapide Gorillas

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società tedesca diche opera con il proprio brand e un network di partner locali in quattro continenti, ha investito 235 milioni di dollari (200 milioni di euro) nelladiora possiede circa l’8% di, che ha recentemente completato un round di finanziamento della serie C (che ha visto la partecipazione di Tencent, Coatue, DST e altri investitori), nel quale ha raccolto quasi 1 miliardo di dollari con una valutazione pre-money di 2,1 miliardi di dollari. “è in missione per far progredire il commercio rapido a livello globale e vediamocome uno dei leader in Europa e negli Stati ...

Analisi mercati azionari di Simone Mordenti riguardo: Beyond Meat Inc. Leggi le analisi titoli azionari di Simone Mordenti su Investing.com.