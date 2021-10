Dazn sul digitale terrestre? L’assemblea di Lega non ne parla (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è emersa la possibilità di obbligare Dazn a trasmettere la Serie A sul digitale terrestre nel corso dell’odierna assemblea di Lega. I club non hanno infatti affrontato l’argomento, che era emerso nelle scorse settimane come indiscrezioni nel caso in cui i problemi di Dazn fossero continuati. Nella riunione dei club, oggi è stata ascoltata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è emersa la possibilità di obbligarea trasmettere la Serie A sulnel corso dell’odierna assemblea di. I club non hanno infatti affrontato l’argomento, che era emerso nelle scorse settimane come indiscrezioni nel caso in cui i problemi difossero continuati. Nella riunione dei club, oggi è stata ascoltata L'articolo

Advertising

DAZN_IT : Fare squadra, con divertimento e orgoglio ???? Segui tutta la UEFA Women's Champions League LIVE su DAZN e sul canal… - 10_Smarti : Una notte da VIVERE ? Con VOI vicini ?? #JuventusChelsea ???? Stasera ore 21.00, “Allianz Stadium”, diretta su… - FedPugilistica : ?? BIGLIETTI IN VENDITA ??? È aperta la vendita per i biglietti della #RomaBoxingNight sul sito di… - sportli26181512 : #Media #Notizie Dazn sul digitale terrestre? L’assemblea di Lega non ne parla: Non è emersa la possibilità di obbli… - CalcioFinanza : Dazn sul digitale terrestre? L’assemblea di Lega non ne parla -