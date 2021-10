Dazn | «Soddisfatti da clima collaborazione con Lega A»

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Siamodeldiriscontrato oggi con la maggioranza dei club presenti all’Assemblea diSerie A”. E’ quanto dichiara in una notain merito all’audizione odierna che si è svolta durante l’assemblea didi A, riunita in videoconferenza. “Anche alla luce della stabilità della performance riscontrata negli ultimi weekend, abbiamo avuto modo di chiarire ulteriormente i temiti alla misurazione dell’audience e i risultati ottenuti in queste prime giornate di campionato”, sottolinea la piattaforma streaming.

