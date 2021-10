(Di martedì 19 ottobre 2021) Dalle nuove generazione di auricolari wireless alla coppia dida 14 e 16 pollici, gli annunci arrivati da Cupertino È un eventoche crea meno suggestione, quello andato di scena in questi minuti a Cupertino. Perché gli iPhone – da sempre oggetto di punta del colosso californiano – sono arrivati già da qualche settimana. Eppure, per chi aspettava notizie suiMac e sulle nuove cuffiette () le sorprese non sono mancate., allora, cosa hanno presentato Tim Cook e la sua squadra.Music,Voice Plan Si chiama Voice Plan, ed è il nuovo piano per il servizio di streaming musicale dell’azienda di Cupertino che sarà disponibile fra qualche settimana.Music è il primo e vero competitor di Spotify, e ...

giuliog : RT @biagiosimonetta: Dagli AirPods 3 ai nuovi MacBook Pro: ecco tutte le novità di Apple - Il Sole 24 ORE @sole24ore - lucatremolada : RT @Nova24Tec: Dagli AirPods 3 ai nuovi MacBook Pro: ecco tutte le novità di Apple Dalle nuove generazione di auricolari wireless alla copp… - Nova24Tec : Dagli AirPods 3 ai nuovi MacBook Pro: ecco tutte le novità di Apple Dalle nuove generazione di auricolari wireless… - zazoomblog : Dagli AirPods 3 ai nuovi MacBook Pro: ecco tutte le novità di Apple - #Dagli #AirPods #nuovi #MacBook #tutte - sole24ore : Dagli AirPods 3 ai nuovi MacBook Pro: ecco tutte le novità di Apple -

Ultime Notizie dalla rete : Dagli AirPods

I nuoviusano l'audio computazionale per offrire ad ancora più persone la stessa esperienza evoluta offertaPro e dalleMax , come l'equalizzazione adattiva e l'audio ...... insieme ai due nuovi chip M1 Pro ed M1 Max sui quali sono basati e ben più delle cuffiette... I core della GPU, invece, passano8 di Apple M1 a 16 su M1 Pro e addirittura 32 su M1 Max. Di ...Basta aggirarsi per l’ufficio in cerca di uno spruzzino, un fazzoletto di carta da inumidire, un pannetto di quelli per pulire gli occhiali. Con un certo ritardo – meglio tardi che mai – Apple ha deci ...Apple ha presentato un panno per la pulizia ufficiale. Ha il logo della mela morsicata e costa ben 25 euro. Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa, proseguendo ...