Covid oggi Israele, dosi AstraZeneca a partire da giovedì (Di martedì 19 ottobre 2021) Covid e vaccini in Israele, a partire da giovedì inizierà la somministrazione di dosi di AstraZeneca. Lo annuncia il ministero della Salute a 10 mesi dall’avvio della campagna di vaccinazione. Finora nel Paese erano stati somministrati solo Pfizer e Moderna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021)e vaccini in, adainizierà la somministrazione didi. Lo annuncia il ministero della Salute a 10 mesi dall’avvio della campagna di vaccinazione. Finora nel Paese erano stati somministrati solo Pfizer e Moderna. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - eziomauro : Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid - SkyTG24 : Per il commissario all'emergenza #Figliuolo la possibilità di allentare le misure come il #greenpass si presenterà… - raffaellamucci1 : RT @gavinjones10: 45 morti COVID oggi in GB, dove pare tutto va malissimo, 44 in Italia, dove pare tutto va benissimo. ?? - boletusatanas : RT @gavinjones10: 45 morti COVID oggi in GB, dove pare tutto va malissimo, 44 in Italia, dove pare tutto va benissimo. ?? -