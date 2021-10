Chico Forti, lettera al Gf Vip dopo sciopero fame Jo Squillo (Di martedì 19 ottobre 2021) “Jo Squillo ancora non lo sa: ci è arrivata una nota della Farnesina, sollecitata da noi, sulla situazione di Chico Forti. E addirittura, lo stesso Chico Forti dal suo luogo di detenzione ha scritto una mail a me e a Jo”. Questo l’annuncio di Alfonso Signorini ieri sera nel corso della diretta su Canale 5 di “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy. Nella puntata precedente, Jo Squillo aveva chiesto aggiornamenti su Chico Forti, annunciando uno sciopero della fame che ha portato avanti da venerdì a oggi. Chico Forti ne è stato evidentemente informato ed ha voluto scrive tanto a Signorini quanto a Jo Squillo. “Per Alfonso Signorini e tutti i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) “Joancora non lo sa: ci è arrivata una nota della Farnesina, sollecitata da noi, sulla situazione di. E addirittura, lo stessodal suo luogo di detenzione ha scritto una mail a me e a Jo”. Questo l’annuncio di Alfonso Signorini ieri sera nel corso della diretta su Canale 5 di “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy. Nella puntata precedente, Joaveva chiesto aggiornamenti su, annunciando unodellache ha portato avanti da venerdì a oggi.ne è stato evidentemente informato ed ha voluto scrive tanto a Signorini quanto a Jo. “Per Alfonso Signorini e tutti i ...

