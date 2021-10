Chi è il marito di Nicole Grimaudo | Francesco

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ecco chi è, ildicon cui la celebre attrice italiana ha messo al mondo due figli: Pietro, nato il 21 marzo 2014, e Giulio nato a gennaio 2021., un'affermata attrice italiana, è sentimentalmente legata a, suo, un giornalista della Rai di origine siciliana. I due si sono sposati nel 2013 e condividono due due figli: Pietro, nato il 21 marzo 2014, e Giulio, nato a gennaio 2021.è impiegato nel settore della comunicazione e in particolare del giornalismo ma non si hanno notizie specifiche inerenti alla sua professione. A proposito del, durante un'intervista del 2015, laha dichiarato: "Cotto e mangiato. In un anno e ...