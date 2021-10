Champions, oggi Inter-Sheriff: dove vederla in tv (Di martedì 19 ottobre 2021) Inter in campo oggi alle 21 contro lo Sheriff Tiraspol nella terza giornata del Gruppo D di Champions League. La partita viene trasmessa in diretta tv. Come vederla? La gara trasmessa in diretta su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Il match dei nerazzurri è visibile online anche su Now TV. Su Infinity, inoltre, si può guardare la partita attraverso l’app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021)in campoalle 21 contro loTiraspol nella terza giornata del Gruppo D diLeague. La partita viene trasmessa in diretta tv. Come? La gara trasmessa in diretta su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Il match dei nerazzurri è visibile online anche su Now TV. Su Infinity, inoltre, si può guardare la partita attraverso l’app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Champions oggi Juve, Szczesny: 'Con Allegri siamo una squadra da 1 - 0' ...per la terza giornata del gruppo H di Champions League. "Il rigore parato alla Roma ? Gioco sempre con equilibrio e tranquillità. Non ero scarso qualche settimana fa e non sono un fenomeno oggi. Sono ...

Calcio: Szczesny 'Cambiato spirito, si vede mano Allegri' "Riscatto? Non ero scarso prima e non sono un fenomeno oggi" TORINO - "Dobbiamo giocare con lo stesso spirito delle ultime partite, uno spirito di ... alla vigilia della sfida di Champions contro lo ...

Champions League, probabili formazioni e orari tv QUOTIDIANO NAZIONALE Juventus, Allegri: «Dybala pronto per l'Inter. Il caso-rigore di domenica è una roba italiana» TORINO I calcoli dopo. Ora la Juve deve cavalcare l’onda delle cinque vittorie consecutive per ipotecare il passaggio del turno in Champions già a San Pietroburgo, con de ...

Inter-Sheriff, Inzaghi ne convoca 23: un’assenza a sorpresa, ma torna Sensi Una notizia buona ed una cattiva in casa Inter dopo l'elenco dei 23 calciatori convocati da Simone Inzaghi per il match di Champions League di questa sera contro lo Sheriff Tiraspol a San Siro.

