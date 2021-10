Calciomercato Inter | radar accesi per il super talento | Juve e Milan tremano

Advertising

calciomercatoit : #Inter, Simone #Inzaghi già rischia: eventualità dell'esonero entro fine anno da non escludere - calciomercatoit : #Inter, #Zhang passa la mano: lo sceicco che ha acquistato il #Newcastle vicino all'acquisto - Gazzetta_it : Barella-Inter 2026: rinnovo con la fascia e l'aumento tra due anni #SerieA - PePe88639893 : RT @NMercato24: Inter - Lautaro, rinnovo di 5 anni senza clausola: manca solo l'annuncio. #Calciomercato #19ottobre - calciomercatoit : ?? #Biasin smentisce le voci su un possibile ritorno di #Icardi all’#Inter: “Mi sorprenderebbe di meno se lasciasse… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

C'era grande attesa attorno a quanto emerso in Lazio -e in particolare per il rosso ricevuto ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE!Da ...Una situazione complicata che potrebbe portare l'exad una decisione ...Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici TORINO – Archiviate le Coppe Europee, il campionato di calcio di Serie A ... contro i Campioni d’Italia ...Luciano Moggi ha raccontato un retroscena di mercato che riguarda il brasiliano ex Roma e Juventus, Emerson: 'L'ho ceduto per colpa della Nazionale'.