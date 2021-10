Calcio: Champions, Porto-Milan 1-0 (Di martedì 19 ottobre 2021) Porto, 19 ott. (Adnkronos) - Il Milan esce sconfitto anche con il Porto nella terza gara del gruppo B di Champions League. I rossoneri al do Dragao perdono 1-0 con un gol di Luis Diaz al 65' e restano a 0 punti, mentre la squadra di Conceicao sale a 4 raggiungendo l'Atletico Madrid sconfitto in casa 3-2 dal Liverpool che si porta a 9 punti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021), 19 ott. (Adnkronos) - Ilesce sconfitto anche con ilnella terza gara del gruppo B diLeague. I rossoneri al do Dragao perdono 1-0 con un gol di Luis Diaz al 65' e restano a 0 punti, mentre la squadra di Conceicao sale a 4 raggiungendo l'Atletico Madrid sconfitto in casa 3-2 dal Liverpool che si porta a 9 punti.

Advertising

SkySport : INTER-SHERIFF 3-1 Risultato finale ? ? #Dzeko (34’) ? #Thill (53’) ? #Vidal (57’) ? #DeVrij (67’) ??… - Gazzetta_it : Niente lista Champions, Kaio Jorge intanto “si scalda” in C: in campo con l’Under 23 - MediasetPlay : Il grande calcio è su qui: ecco gli appuntamenti per seguire la Champions League su Mediaset Infinity, Infinity+ e… - sportli26181512 : Atletico-Liverpool è uno spettacolo, finisce 2-3. Real, tutto facile: 5-0 a De Zerbi: Atletico-Liverpool è uno spet… - sportli26181512 : Il Milan va al tappeto anche col Porto, ma può ancora sperare: Il Milan va al tappeto anche col Porto, ma può ancor… -