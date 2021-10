Biglietti Roma-Napoli, record di tifosi all'Olimpico: il dato (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Napoli affronterà la Roma domenica prossima alle ore 18, allo Stadio Olimpico. I partenopei sono alla ricerca della nona vittoria di fila, per tenere ben salda la vetta della classifica e lasciare il Milan a distanza. Napoli, Roma, Biglietti Roma-Napoli, Olimpico strapieno: record di tifosi La Roma cerca invece di riprendersi dopo la sconfitta contro la Juventus, che li ha portati a ben 9 punti dal Napoli. I giallorossi cercheranno di fermare la striscia positiva degli azzurri, che in caso di 3 punti si porterebbero ad una vittoria dal record in Serie A, appartenente proprio alla Roma di Rudi Garcia che vinse le prime 10 ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilaffronterà ladomenica prossima alle ore 18, allo Stadio. I partenopei sono alla ricerca della nona vittoria di fila, per tenere ben salda la vetta della classifica e lasciare il Milan a distanza.strapieno:diLacerca invece di riprendersi dopo la sconfitta contro la Juventus, che li ha portati a ben 9 punti dal. I giallorossi cercheranno di fermare la striscia positiva degli azzurri, che in caso di 3 punti si porterebbero ad una vittoria dalin Serie A, appartenente proprio alladi Rudi Garcia che vinse le prime 10 ...

Advertising

juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Qualificazioni al Mondiale di #Qatar2022: lunedì al via la vendita dei biglietti per Italia-Svizz… - juventusfc : In campo al #TrainingCenter, oggi insieme al Chieri! ???? - Spazio_Napoli : Biglietti Roma-Napoli, record di tifosi all'Olimpico: il dato - TeamLola_ : Cerco due biglietti per il concerto di Deddy a Milano, mentre un biglietto per la data di Roma del 19 Dicembre.… -