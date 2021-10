Arezzo | madre e figlio di 4 anni travolti da un furgone A Careggi e al Meyer in elisoccorso

(Di martedì 19 ottobre 2021) Un bambino di 4è stato travolto, insieme alla, da un, ad. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente si è verificato oggi, 19 ottobre 2021, in via Raffaello Sanzio, dove i due pedoni sono stati sbalzati di tre metri. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i sanitari del 118 L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia ANSA

L'incidente è accaduto in viale Raffaello Sanzio, ad, alle 16,30. Subito soccorsi dalle ambulanze del 118,e figlio sono stati poi trasferiti nei due nosocomi fiorentini. . 19 ottobre ...Laè ora ricoverata all'ospedale di Careggi, il bambino al Meyer. Le condizioni del piccolo sono serie. 1 - - >- Momenti drammatici in via Raffaele Sanzio. Intorno alle 16.30 un furgone ...Gravissimo incidente questo pomeriggio a Arezzo. Una mamma e suo figlio sono stati investiti da un furgone e l'urto li ha sbalzati per tre metri. È ...Madre e figlio investiti da un furgone e sbalzati per tre metri. Soccorsi, sono stati trasportati con l'elisoccorso Pegaso il figlio in codice rosso all'ospedale Meyer, la madre a Careggi dove è arriv ...