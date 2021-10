Abruzzo | Sofia muore a 5 anni colpita alla testa da una porta da calcio in un campetto La bimba romana era in vacanza con la famiglia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Abruzzo Sofia

Quello che doveva essere un pomeriggio spensierato e all'aria aperta in famiglia si è trasformato in una tragedia. Una bambina di cinque anni, Sofia Piccioli, figlia unica di una coppia romana 27enne residente nella frazione di Acilia, è morta nel pomeriggio dopo essere stata travolta dalla porta di ferro di un campo di calcio in disuso a ... La bambina, originaria di Acilia, era arrivata in paese - che conta poco più di 800 residenti - per fare visita ad alcuni parenti e stava giocando in presenza dei genitori. Tragedia a Rocca di Botte ( ... Nel comune di Rocca di Botte, in Abruzzo, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata violentemente colpita alla testa da una porta da calcio.