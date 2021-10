Wanda Nara Icardi | divorzio in vista? «Lei lo ha fatto spiare»

(Di lunedì 18 ottobre 2021), gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. I due starebbero pensando al. E spunta un retroscena… Un messaggio tramite Telegram ha causato la rottura tra. L’attaccante del Psg avrebbe così contattato la modella China Suarez, sua presunta amante. E ora, la coppia, starebbe pensando al. Lo riporta LAM, che fa riferimento alla foto postata sui social da lei senza anello. E intanto emergono nuovi aggiornamenti., infatti, avrebbeil marito da un investigatore privato, arrivando ad hackerargli il telefono per venire poi a conoscenza del messaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - qualenickmetto : RT @yleniaindenial1: Wanda Nara decide di risollevarci il lunedì pubblicando una storia con la mano senza anello quando ieri Mauro Icardi s… - qualenickmetto : RT @sallycanwaitt: Wanda Nara cornifica Maxi Lopez con Mauro Icardi, Mauro Icardi poi cornifica Wanda Nara con tale Eugenia “China” Suarez… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Continua a tenere banco il caso di Mauro Icardi e. Non ci sono stati sviluppi ufficiali dopo che è avvenuto l'incontro tra i due a Milano e la foto postata da lei senza l'anello. Ma dall'Argentina arrivano voci pesanti, secondo cui...La coppia, sposata dal 2014, è in crisi: trae Mauro Icardi sembra essere finita dopo il presunto tradimento del giocatore del Psg. Ecco tutte le tappe della loro storia d'amoreWanda Nara avrebbe le prove del tradimento di Icardi. Secondo quanto riportato dal programma tv “Los Angeles de la manana”, LAM, l’attrice China Suarez avrebbe scritto per m ...Ultima news sullo scandalo Wanda Nara e Mauro Icardi. L'attaccante sarebbe stato inseguito da un investigatore privato ingaggiato dalla moglie. Wanda Nara ...