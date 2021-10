Varese ancora amara per la Lega, Galimberti confermato sindaco (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Varese 'amara' per la Lega. Nella città che da sempre si identifica con la storia del 'Carroccio', il centrosinistra riconferma sindaco l'uscente Davide Galimberti col 53,2% contro il 46,8% del candidato del centrodestra Luigi Bianchi. Oltre 2.000 voti di differenza. Che la 'battaglia' sarebbe stata difficile era chiaro alla coalizione di centrodestra che però nutriva solide speranze di ribaltare i rapporti di forza. Non a caso nel corso della campagna elettorale, si erano spesi per Varese sia il leader Matteo Salvini che il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. D'altra parte a Varese, prima della vittoria di Galimberti nel 2016, era stata la Lega a detenere la poltrona di primo cittadino per 20 anni. Dieci di ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI -' per la. Nella città che da sempre si identifica con la storia del 'Carroccio', il centrosinistra riconfermal'uscente Davidecol 53,2% contro il 46,8% del candidato del centrodestra Luigi Bianchi. Oltre 2.000 voti di differenza. Che la 'battaglia' sarebbe stata difficile era chiaro alla coalizione di centrodestra che però nutriva solide speranze di ribaltare i rapporti di forza. Non a caso nel corso della campagna elettorale, si erano spesi persia il leader Matteo Salvini che il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. D'altra parte a, prima della vittoria dinel 2016, era stata laa detenere la poltrona di primo cittadino per 20 anni. Dieci di ...

Advertising

lauraboldrini : Non solo Roma e Torino, ma anche Varese, Latina, Cosenza, Isernia, Savona e tante altre città. Il centrosinistra… - HuffPostItalia : A Varese, lì dove la Lega è nata, vince ancora il centrosinistra - statodelsud : Varese ancora amara per la Lega, Galimberti confermato sindaco - Pino__Merola : Varese ancora amara per la Lega, Galimberti confermato sindaco - _flyarcangeli : RT @lauraboldrini: Non solo Roma e Torino, ma anche Varese, Latina, Cosenza, Isernia, Savona e tante altre città. Il centrosinistra vince… -