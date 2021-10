Trieste, le lacrime di Stefano Puzzer durante lo sgombero del porto di Trieste – Il video (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stefano Puzzer in lacrime è seduto a terra con gli altri occupanti del porto di Trieste. «Sono triste», dice il leader del coordinamento dei portuali, tenendo la mano di un manifestante che stringe un rosario, «dovete far capire all’Italia che questo non può andare avanti». Ai microfoni dei giornalisti accorsi anche oggi al molo VII di Trieste il No Green pass continua piangendo: «Non sono disperato ma triste per tutte queste persone, perché siamo responsabili di tutti loro. Stiamo pregando, c’è gente che trema e che ha paura». Al porto di Trieste le forze dell’ordine hanno azionato gli idranti: l’obiettivo è sgomberare i manifestanti No Green pass fermi davanti al Varco 4 del molo VII in una ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021)inè seduto a terra con gli altri occupanti deldi. «Sono triste», dice il leader del coordinamento dei portuali, tenendo la mano di un manifestante che stringe un rosario, «dovete far capire all’Italia che questo non può andare avanti». Ai microfoni dei giornalisti accorsi anche oggi al molo VII diil No Green pass continua piangendo: «Non sono disperato ma triste per tutte queste persone, perché siamo responsabili di tutti loro. Stiamo pregando, c’è gente che trema e che ha paura». Aldile forze dell’ordine hanno azionato gli idranti: l’obiettivo è sgomberare i manifestanti No Green pass fermi davanti al Varco 4 del molo VII in una ...

