Terme di Caracalla | sabato e domenica torna la ‘Longevity Run’

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – Un’iniziativa di sport, prevenzione e salute, con check-up gratuiti a cura degli esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dell’Università Cattolica di Roma per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano, di una alimentazione corretta e completa e sul valore della prevenzione per garantirsi una longevità di successo. E’ la Longevity Run che si terrà23 e24 ottobre presso lo stadio “Nando Martellini” delledi, due giornate dedicate a prevenzione, salute e sport, fattori indispensabili per invecchiare bene. Nel villaggio della prevenzione, aperto23, dalle ore 9 alle ore 18.30, sarà possibile effettuare prenotandosi i longevity check -up eseguiti dai medici del Policlinico Universitario Gemelli, ...

Advertising

sasso333 : Terme di Caracalla #Roma #Rome - avv_brugnoli : RT @Roma_Amore_Mio: Una bellissima fotografia dell'area tra le Terme di Caracalla, il Circo Massimo e il Palatino prima degli anni '30 del… - Sicilianodoc7 : RT @Roma_Amore_Mio: Una bellissima fotografia dell'area tra le Terme di Caracalla, il Circo Massimo e il Palatino prima degli anni '30 del… - ClaudiaBruno00 : RT @Roma_Amore_Mio: Una bellissima fotografia dell'area tra le Terme di Caracalla, il Circo Massimo e il Palatino prima degli anni '30 del… - Roma_Amore_Mio : Una bellissima fotografia dell'area tra le Terme di Caracalla, il Circo Massimo e il Palatino prima degli anni '30… -

Ultime Notizie dalla rete : Terme Caracalla

Lifestar.it

... rallentamenti i particolare sulla Colombo in zona Acilia - Malafede e soprattutto in tutto il tratto tra via Pontina e l'incrocio Piazzale 25 Marzo 1957 - largodi, e sulla ......avvenuto in corrispondenzavia di Portonaccio per traffico intenso incolonnamenti Al Muro Torto da Porta Pinciana fino a Piazzale Flaminio e poi ci sono code in viale dellediin via ...La rappresentativa Roma Sud si è aggiudicata quattro vittorie su quattro e tre sono state firmate da ragazzi dell’Atletica Frascati ...L’Atletica Frascati ha fatto la parte del leone nel trionfo della rappresentativa Roma Sud che, nello scorso fine settimana, ha vinto allo stadio “Nando Martellini” delle terme di Caracalla il titolo ...