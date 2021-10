Terapia genica restituisce la vista a dieci bambini a Napoli | ' Ora possono leggere e scrivere in autonomia'

Advertising

Dieci bambini, provenienti da diverse regioni del Centro e del Nord Italia, hanno riacquistato la grazie alla prima, voretigene neparvovec, prodotta da Novartis, per distrofie retiniche ereditarie effettuata all'Azienda ospedaliera dell'.contro distrofia retinica ereditaria È il primo luogo ...Dieci bambini hanno riacquistato la vista grazie alla primaper le distrofie retiniche ereditarie, effettuata nell' Azienda ospedaliera dell'Ateneo Vanvitelli di Napoli . Il trattamento, approvato e rimborsato in Italia, affronta una rara forma ...Si prevede che la sua prima terapia genica possa essere venduta nel 2023 e con questo ricevere un altro supporto da parte di J&J. Meira soprattutto ha in tasca una tecnologia rivoluzionaria che ...Dieci bambini, provenienti da diverse regioni del Centro e del Nord Italia, hanno riacquistato la vista grazie alla prima terapia genica, voretigene neparvovec, prodotta da Novartis, per ...