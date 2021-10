Targa ai monopattini e divieto di fumo al volante | come cambierà il codice della strada

Advertising

repubblica : Revisione codice della strada: casco e targa per i monopattini. Niente sigaretta mentre si guida [di Alessandra Pao… - EmilOnce : Abbiamo una dittatura che produce norme da paese civile. Avercene. Revisione codice della strada: casco e targa pe… - ilSicilia : #Politica #CommissioneTrasporti Monopattini, verso casco, targa e assicurazione obbligatori - HDblog : Monopattini elettrici: si vota l'obbligo di targa, casco e assicurazione - HDmotori : Monopattini elettrici: si vota l'obbligo di targa, casco e assicurazione -

Ultime Notizie dalla rete : Targa monopattini

Per ielettrici i partiti puntano invece a regolamentare i parcheggi e ad introdurre l'obbligo di, di rc auto e di protezioni anche per i maggiorenni, con casco e ...Alcuni di questi riguardano proprio ielettrici. NUOVI OBBLIGHI IN ARRIVO? Secondo ... ci sono nuovi obblighi assicurativi , l'introduzione dellae il casco per tutti, maggiorenni ...Più regole contro l'utilizzo selvaggio dei monopattini. Per il Parlamento romano la revisione del Codice della Strada introdotta nel decreto Infrastrutture dovrà passare anche da qui.Primo esame nelle commissioni parlamentari degli emendamenti proposti dai partiti all'insegna di una maggiore sicurezza ...