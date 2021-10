Stellantis e LG Energy Solution | joint venture per produrre batterie in Nord America

Advertising

ClubAlfaIt : #Stellantis annuncia la nascita di una nuova joint-venture con LG #Partnership -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Energy

e LGSolution , leader mondiale nel settore delle batterie per veicoli elettrici , hanno annunciato la nascita di joint venture per produrre batterie agli ioni di litio in Nord ...ha comunocato di aver stipulato con LGSolution un memorandum d'intesa per la creazione di una joint venture mirata alla produzione di celle e moduli batteria per il Nord America . ...18.10.2021 - 07:23Effetto blackout su Pil Cina: +4,9% nel III trimestre, meno delle attese. Impatto crisi energetica si fa sentire ...Le batterie prodotte nel nuovo impianto saranno fornite agli stabilimenti di assemblaggio Stellantis negli Stati Uniti, in Canada e in Messico ...