Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, recupero agonistico per Damsgaard: Nell'allenamento mattutino verso lo Spezia sempre assente Ihattaren… - sampdoria : ?? | TWITCH #SampdoriaWomen: questa sera alle 19.00 su #Twitch la differita del recupero #SampPomigliano. - JohSogos : RT @SkySport: ?? NANDEZ TROVA JOAO PEDRO ? Il brasiliano firma la doppietta alla Sampdoria ?? HL ?? - _yayus : RT @SkySport: ?? NANDEZ TROVA JOAO PEDRO ? Il brasiliano firma la doppietta alla Sampdoria ?? HL ?? - falconhamada_90 : RT @SkySport: ?? NANDEZ TROVA JOAO PEDRO ? Il brasiliano firma la doppietta alla Sampdoria ?? HL ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria recupero

GENOVA - Dopo il bruciante ko di Cagliari lasi è subito ritrovata a Bogliasco con una seduta mattutina dove i doriani hanno cominciato ...per Ernesto Torregrossa e programma di...subito all'opera. Archiviata la trasferta di Cagliari, i blucerchiati hanno immediatamente ... Sul fronte dei singoli personalizzato sul campo per Ernesto Torregrossa e programma di...Ripresa immediata degli allenamenti in casa Sampdoria dopo il ko contro il Cagliari. Ecco le novità dagli infortunati: “Sul fronte dei singoli personalizzato sul campo per Ernesto Torregrossa e progra ...Sampdoria, da Torregrossa a Vieira: il punto sugli infortunati in vista del match contro lo Spezia Sul fronte degli infortunati la Sampdoria deve fare il punto sulla situazione. Sono tre i calciatori ...