Roma, tifosi furiosi contro Orsato: "Non conosce le regole. Non si può perdere una partita così" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come al solito il match tra Roma e Juventus non poteva non lasciare strascichi e risentimenti da parte della fazione sconfitta. I tifosi giallorossi infatti sono furiosi per l'arbitraggio di Orsato che a detta loro ha consegnato la vittoria ai rivali di sempre. Tanti gli episodi sotto processo, dal gol di Kean passando per l'assegnazione del rigore, fino ai soli tre minuti di recupero concessi. Di seguito i pareri dei Romanisti in radio e sui social. "Una partita condizionata dalle decisioni arbitrali, l'ennesimo vergognoso arbitraggio allo Stadium". "Il gol di Kean avviene dopo un tocco di mano di Cuadrado a inizio azione. Il colombiano si aggiusta il pallone col braccio, poi lancia a De Sciglio che crossa al centro dell'area. Perché nessuno ne parla? Questo è un gol da ...

lapoelkann_ : Roma grande squadra e grande allenatore. Stasera una bella partita e con Mou la Roma avrà grandi soddisfazioni. Ono… - juventusfc : «Contro la Roma una gara molto importante» ??? Così il Mister verso #JuveRoma, sottolineando anche l'importanza dei… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Qualificazioni al Mondiale di #Qatar2022: lunedì al via la vendita dei biglietti per Italia-Svizz… - TuttoMercatoWeb : Allo Stadium 20mila tifosi per Juventus-Roma: ovvero 10mila in meno rispetto al 75% - Dani67572948 : RT @robypava: Se Orsato non fischia e aspetta la fine dell'azione, la Roma segna. In epoca Var, puoi aspettare serenamente. Non è che esser… -