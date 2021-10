Portuali Trieste, la polizia sgombera il porto I No Green Pass sono sempre più accerchiati (Di lunedì 18 ottobre 2021) La protesta dei Portuali di Trieste contro il Green Pass potrebbe avere le ore contate. La polizia, infatti, starebbe valutando lo sgombro, già nelle prime ore della mattinata, sfruttando anche il momento di indecisione e la spaccatura che si è creata tra i lavoratori e il movimento No Green Pass Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 18 ottobre 2021) La protesta deidicontro ilpotrebbe avere le ore contate. La, infatti, starebbe valutando lo sgombro, già nelle prime ore della mattinata, sfruttando anche il momento di indecisione e la spaccatura che si è creata tra i lavoratori e il movimento NoSegui su affaritaliani.it

