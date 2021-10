Pioli | “Dias impressionante | dovremo tenerlo d’occhio Krunic? Ballottaggio con Maldini”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa in vista di Porto-Milan, Stefanoha parlato della partita, di Ibrahimovic e di tanti altri argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni. Sul Porto “È una squadra completa, compatta in tutti i reparti.mi ha impressionato per la qualità e la velocità, è un giocatore da tenere in grande considerazione per la nostra fase difensiva”. Su“Può partire dall’inizio, si gioca il posto con. La sua condizione sta crescendo. Il brutto degli infortuni è che ci metti un po’ a tornare al 100%, ma serve farli giocare. Rade sta bene: potrà giocare o dall’inizio o a partita in corso”. Sul confronto tra Ibrahimovic e Pepe “Sono due giocatori fisici e di temperamento. Ibra sta bene, per. noi è molto importante averlo in buona condizione. Lui è pronto a confrontarsi con qualunque ...